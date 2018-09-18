İstanbul'da ulaşıma 'bir günlük' indirim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası" sebebiyle kent genelinde toplu ulaşım araçlarının 22 Eylül'de yüzde 50 indirimli hizmet verileceğini duyurdu.

Ulaşımda yapılan bir günlük indirimle, 'kentsel hareketliliğin artırılması, toplu ulaşım sistemlerinin teşvik edilmesi ve bu hareketlilikte toplu taşımanın payının artırılmasının amaçlandığı' kaydedildi. Bunun için de insanların toplu ulaşımı tercih etmeleri için ücretlerde belli bir indirime gidilmesi yönünde karar alındı.

Alınan karara göre, İstanbul'da 22 Eylül gününün başladığı gece saat 00.00'dan başlayarak 23.59'a kadar tüm toplum ulaşım araçları yüzde 50 indirimli olacak.

İstanbullular, 24 saat boyunca; İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım sistemleri; İETT, şehir hatları ve özel deniz toplu taşıma araçları, Metro İstanbul bünyesindeki bütün raylı sistemler ile füniküler, Otobüs A.Ş ve Özel Halk Otobüsleri'nde yüzde 50 indirimli yolculuk yapabilecek.

Aynı karar çerçevesinde, vatandaşlar, sahip oldukları İstanbulkart’ı okutmak suretiyle İSPARK tarafından işletilmekte olan 'Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri’nden de yüzde 50 indirimli faydalanabilecek.