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İstanbul'da ulaşım zammına protesto İSTANBUL (A.A)

16 Ağustos 2011 01:18

-İstanbul'da ulaşım zammına protesto İSTANBUL (A.A) - 15.08.2011 - Şişli'de Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi bir grup, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından toplu taşıma ücret tarifelerinde yeniden düzenleme yapılmasını protesto etti. Mecidiyeköy metrobüs durağında toplanan grup üyeleri, ''Ulaşım zamları geri alınsın'' yazılı pankart açarak çeşitli sloganlar attı. Burada grup adına açıklama yapan ESP İl Yöneticisi Eycan Taşkıran, yapılan düzenlemeyi eleştirerek, ''Büyükşehir Belediyesinden İstanbul halkına Ramazan hediyesi. Ulaşım yine yüzde 16 zamlandı. Emekçilerin seyahat güvencesi olan mavi kartlar 120 liradan 140 liraya çıkarıldı'' diye konuştu. Ulaşım ücretleri artarken çalışanların ücretine zam yapılmadığını söyleyen Taşkıran, yapılanın ''ulaşım hakkının gasp edilmesi'' olduğunu savundu. Grup daha sonra ''ulaşım haklarını kullandıklarını'' belirterek  metrobüs turnikelerinden ücretsiz geçiş yaparken grup üyeleriyle birlikte bazı vatandaşlar da metrobüse ücretsiz bindi.

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