İstanbul'da ulaşım normale döndü

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs nedeniyle kapatılan metrobüs, tramvay hatları ile trafiğe kapanan Unkapanı Köprüsü de trafiğe açıldığını duyurdu. Seferler normale dönerken, ulaşımda yer yer aksamalar devam ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul’da1 Mayıs nedeniyle sabah saatlerinde itibaren kara ve deniz ulaşımı ile raylı sistemde sefer iptalleri yaşandı. Pek çok kişi Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçemedi. Beşiktaş, Taksim, Şişli gibi bölgelerde çalışan vatandaşlar işyerlerine ulaşamadı.

Unkapanı ve Galata köprüleri kapatıldı

Güvenlik önlemleri nedeniyle, Galata ve Unkapanı Köprüleri de saat 03.30'da kapatıldı. Araç sürücüleri alternatif yollara yönlendirildi. Sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar ise Unkapanı Köprüsü'nü yürüyerek geçmek zorunda kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Mayıs nedeniyle daha önceden belirlediği ulaşım tedbirleri kapsamında, bazı metrobüs ve metro duraklarının turnikelerine şerit çekildi.

TOMA’lar konuşlandırıldı

Güvenlik önlemlerinin alınacağı bölgelere de, gece saatlerinden itibaren 'akrep' diye tabir edilen zırhlı polis araçları ile TOMA'lar konuşlandırıldı.

Metrobüs, tramvay ilerlemedi vatandaşlar tepki gösterdi

1 Mayıs nedeniyle toplu taşıma araçlarındaki kısıtlamalar vatandaşların tepkisine neden oldu. Mecidiyeköy istikametine ve Anadolu yakasına gitmek isteyenlerin Cevizlibağ durağında inmek zorunda kalması otobüslerde yoğunluğa neden oldu. Metrobüsten inen yolcuların bazıları uygulamaya tepki gösterdi. Bazı yolcular işlerine geç kaldıklarını belirtirken, bazı yolcular işe gitmeyerek evlerine geri döneceklerini söylediler. Metrobüs girişindeki güvenlik görevlileri ise araçların Mecidiyeköy yönüne gitmediği konusunda uyarılarda bulundu. Otobüslerdeki yoğunluk nedeniyle uzun süre durakta beklemek zorunda kalan bazı vatandaşlarsa, yapılan uygulamanın "yersiz" olduğunu ifade etti. Sirkeci hattındaki tramvayın Topkapı'ya kadar gitmesi de tepkiye neden oldu. Cevizlibağ durağında tramvaya binmek için turnikeden geçen yolcular ile güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlikler yaşandı.

Güvenlik önlemleri vatandaşları isyan ettirdi

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Taksim ve Taksim'e çıkan yollara kurulan barikatlar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Büyükdere Caddesi girişine kurulan polis bariyerleri nedeniyle hastaneye ve işyerlerine gitmek isteyen vatandaşlar ile polis arasında tartışma yaşandı. Polis ekipleri izin vermeyince, vatandaşlar alternatif yollara yönlendirildi. Bazı vatandaşlar ise ulaşım sıkıntısı nedeniyle yürümeyi tercih etti.

İskeleler kapandı, marmaray çalıştı

Vapur seferleri iptal edilirken, bazı iskeleler de kapatıldı. Taksim güzergahına uzak noktadaki Marmaray ise yolcu taşımaya devam etti.

Boğaziçi Köprüsü'nde trafik felç oldu

Taksim'e çıkan yolların kapatılması üzerine, Boğaziçi Köprüsü'nde yoğun trafik yaşandı. Anadolu Yakası'na geçiş normal akışında seyrederken, Avrupa Yakası'na geçiş durma noktasına geldi. Polis ekipleri, Beşiktaş, Ortaköy ve Karaköy girişinde yolları kesti. Yolda kalan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Beşiktaş ve Taksim bölgesine ulaşmak isteyenler, toplu taşıma araçlarından inerek, köprü bağlantı yollarında yürümeye başladı. Aracıyla yola çıkıp köprüde mahsur kalan bir vatandaşın tepkisi, "Okmeydanı, Perpa'ya geçiyorum. Rezilliğin daniskası diyorum, başka da bir şey demiyorum. İki taraf çekişiyor, ceremesini halk çekiyor. Böyle bir saçmalık yok" şeklinde oldu.

İşe giderken köprüde kalan bir sürücü de, "Bu rezillik ne böyle ya? Tam rezillik, utansınlar. İşe gidiyorum" diye konuştu. Çareyi köprü bağlantı yolunda yürümekte bulan bir vatandaş ise, "Gidebildiğimiz yere kadar, ulaşabildiğimiz yere kadar, işçi ve emekçi olarak her zaman yolumuza devam edeceğiz" dedi.

1 Mayıs'ı köprü girişinde kutladılar

DİSK ve Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi yaklaşık 100 kişi, Altunizade'den Boğaziçi Köprüsü'ne yürüdü. 1 Mayıs'ı kutlamak için yürüyerek karşıya geçmek isteyen gruba polis izin vermedi. Bunun üzerine eylemlerine köprü girişinde devam eden işçiler, burada sloganlar attı, halaylar çekti. Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Sekreteri Selçuk Göktaş, "İktidar bugün de, dün de aynı şeyi yaptı. Dün de 1 Mayıs'ı çeşitli alanlarda kutladık. Belki Taksim'e müsaade etmedin ama, her alanı Taksim yaptık" şeklinde konuştu.

Eylemlerini bir süre daha Boğaz Köprüsü girişinde sürdüren işçiler, daha sonra geldikleri araçlara binerek Bostancı'daki merkezlerine döndüler.

Esnaf kapalı caddede top oynadı

Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan dükkan sahipleri ve çalışanları ise, polisin caddeyi kapatması ve müşteri olmaması nedeniyle boş caddede top oynadı. Top oynayan bir esnaf, "Yollar kapalı, İstanbul bize kaldı, biz de bu fırsatı değerlendiriyoruz" derken, başka bir esnaf ise "1 Mayıs'larda burada oynuyoruz" dedi.

İstanbul'da 1 Mayıs trafiği

1 Mayıs nedeniyle İstanbul'da birçok güzergah trafiğe kapatıldı. Toplu taşıma aracı bulamayan birçok İstanbullu, gideceği yere yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar da yolun karşısına bariyerlerden atlayarak geçti.

E-5'te polis müdahalesi

E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde yolu trafiğe kapatan Eğitim-Sen üyelerine polis müdahale etti. Polis, eylemcileri gaz ve tazyikli su ile uzaklaştırmaya çalıştı. Göstericiler kaçarken, yol tekrar trafiğe açıldı.

Ulaşım öğleden sonra normale döndü

İstanbul trafiği öğleden sonra normale dönmeye başladı. Önce Metrobüs seferleri çalışmaya başladı. Saat 15.00'tan sonra metrobüsler Cevizlibağ'dan Zincirlikuyu ve Anadolu Yakası yönüne yolcu taşımaya başladı.

Saat 16.00'den itibaren de metro, tramvay ve vapur seferleri normale döndü.