T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli olacak

Şehir hatları tarifeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da uygulanacak

24 Ekim 2012 00:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım araçları 4 günlük Kurban Bayramı süresince şehiriçi ulaşımda yüzde 50 indirimle hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararına göre, vatandaşlar, Kurban Bayramı süresince, 25-26-27 ve 28 Ekim'de toplu taşıma araçlarına yüzde 50 indirimli binebilecek.

Buna göre, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (otobüsler, metrobüsler) araçları, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel halk otobüsleri, Otobüs AŞ araçları, Şehir Hatları AŞ (şehir hatları vapurları) araçları, Ulaşım AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler) araçlarında yüzde 50 indirimli tarife uygulanacak. Ayrıca Kadıköy-Maltepe-Kartal Metro hattı için de yüzde 50 indirim bayram süresince devam edecek.

Şehir Hatları, Kurban Bayramı dolayısıyla 24 Ekim seferlerinde hafta içi/iş günü tarifeleri, bayram süresince ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda pazar/resmi tatil günleri tarifelerini uygulayacak.

ETİKETLER

iettistanbululaşımbayramindirim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24