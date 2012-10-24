İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım araçları 4 günlük Kurban Bayramı süresince şehiriçi ulaşımda yüzde 50 indirimle hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararına göre, vatandaşlar, Kurban Bayramı süresince, 25-26-27 ve 28 Ekim'de toplu taşıma araçlarına yüzde 50 indirimli binebilecek.

Buna göre, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (otobüsler, metrobüsler) araçları, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel halk otobüsleri, Otobüs AŞ araçları, Şehir Hatları AŞ (şehir hatları vapurları) araçları, Ulaşım AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler) araçlarında yüzde 50 indirimli tarife uygulanacak. Ayrıca Kadıköy-Maltepe-Kartal Metro hattı için de yüzde 50 indirim bayram süresince devam edecek.

Şehir Hatları, Kurban Bayramı dolayısıyla 24 Ekim seferlerinde hafta içi/iş günü tarifeleri, bayram süresince ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda pazar/resmi tatil günleri tarifelerini uygulayacak.