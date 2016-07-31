İstanbul ve Ankara'da ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı

İstanbul'da bu gece sona erecek ücretsiz toplu taşıma hizmeti, yeniden düzenlenerek bir hafta daha uzatıldı. Ankara'da da ücretsiz ulaşım süresi 1 hafta süreyle uzatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sitesinde yapılan açıklamada "İstanbul'daki toplu taşıma araçlarından İETT Otobüsleri ve Raylı Sistemler bir hafta süreyle 7 Ağustos Pazar saat 24.00'a kadar 20.00-06.00 saatleri arasında ücretsiz yolcu taşımaya devam edecek. Toplu ulaşım, 20.00-06.00 saatleri dışında ücretli olacak" denildi.

Şehir Hatları, Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ ve Deniz Motorları ise artık ücretli hizmet verecek. Başkan Kadir Topbaş, 16 Temmuz tarihinden itibaren ücretsiz hizmet veren toplu minibüs ve dolmuş esnafının bir mağduriyetinin oluştuğunu belirtmiş, bu nedenle yeni bir düzenleme yapılacağını açıklamıştı

Ankara'da ücretsiz ulaşıma devam

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan ücretsiz ulaşım seferlerinin 1 hafta daha uzatıldığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, 8 Ağustos Pazartesi sabahına kadar devam edecek uygulamanın, daha önce olduğu gibi, belediye otobüslerinin yanı sıra Metro ve Ankaray'ı da kapsadığını belirtti.