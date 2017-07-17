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İstanbul'da üç polis, uyuşturucu satıcılarından 'rüşvet almaktan' gözaltına alındı

Uyuşturucu satıcılığından gözaltına alınan 33 şüphelinin 27'si tutuklandı

17 Temmuz 2017 17:48

İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonda, sokakta uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla yakalanan 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle irtibatı olduğu öne sürülen 3 polis hakkında da "rüşvet alma" suçundan işlem yapıldı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te sokakta uyuşturucu madde satan ve "torbacı" olarak bilinen kişileri yakalamak amacıyla belirlenen adreslere helikopter destekli operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 1 kilo 352 gram esrar, 1 kilo 150 gram bonzai, 80 gram kokain, 25 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 44 mermi, uyuşturucu yapımında kullanılan 3 şişe sıvı kimyasal madde ve 1 şişe toz kimyasal madde, esrar öğütücüsü ile alüminyum folyolar ele geçirildi.

3 Polise rüşvetten gözaltı

Operasyonda, şüphelilerle irtibatlı oldukları öne sürülen 3 polis memuru da "rüşvet alma" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 kişiden 27'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Adliyeye gönderilen 3 şüpheli polisin de adli kontrol kararıyla serbest kaldığı, haklarında başlatılan idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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