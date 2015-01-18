İstanbul'da üç noktada bomba alarmı, Çapa'daki patlamada yaralanan yok

İstanbul'da üç ayrı noktaya konan bombalardan biri patladı. Diğer ikisi ise kontrollü olarak fünyeyle patlatıldı. Fatih'te patlayan bomba can kaybına yol açmadı. Fatih'te İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi karşısında bulunan bir trafonun yanında bomba patladı. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Maltepe ve Sultangazi’de bırakılan bombalar ise fünye ile patlatıldı. Yoğun güvenlik önlemi alan polis, geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan, akşam saatlerinde Kasımpaşa'da eli poşetli 3 kişi yakalandı. Şahısların bıraktığı poşetler incelenmesi için uzman ekipler geldi.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, olay 11.00 sıralarında Turgut Özal Caddesi üzerinde İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi karşısında bulunan bir trafoda meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bomba uzmanı sevk edildi. Polis ekipleri, patlamanın meydana geldiği bölgeye şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Polis ekiplerinin incelemesinde patlama nedeninin el yapımı parça ve basınç etkili bir bomba olduğu belirlendi. Görgü tanıkları, büyük bir ses duyduklarını ve polislerin hemen olay yerine koşarak geldiklerini söyledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Maltepe’de Atatürk büstüne

Maltepe Fındıklı’daki Zabıta Karakolu önünde bulunan Atatürk büstünün önüne bırakılan ve üzerinde ‘Cizre’nin hesabı sorulacak’ yazısı bulunan şüpheli paketten de parça ve basınç etkili el yapımı bomba çıktı. Fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirilen bomba, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Üçüncü bomba Sultangazi’de

Sultangazi'de ise yüzleri maskeli kişiler tarafından Adem Yavuz Caddesi üzerindeki otobüs durağına bırakılan şüpheli paketin içinden bomba çıktı. Yüzleri maskeli iki kişinin otobüs durağına kartondan yapılma şüpheli bir paket bıraktığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine zırhlı araçlarla gelen polisler, yolu çift yönlü olarak trafiğe kapadı. Güvenlik şeridi çeken polisler, bomba imha uzmanının gelmesini bekledi. Bomba imha uzmanı ekipler, pakete uzaktan kumandalı cihaz yardımıyla yaklaştı. Paketin üzerinde PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H yazdığı görüldü. Şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Paketten, piknik tüpüne bağlı bomba düzeneği çıktı.