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İstanbul'da üç gün boyunca bazı yollar kapalı olacak

Emniyetten açıklama...

07 Temmuz 2017 02:00

Adalet Yürüyüşü nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 'Adalet Yürüyüşü' nedeniyle 7 Haziran Cuma gününden 9 Haziran Pazar gününe kadar kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar şu şekilde belirtildi:

Cuma

Cuma günü saat 08.00'dan konaklama yerine kadar:

- D-100 Çayırova TEM bağlantı yolundan Tuzla İçmeler Köprü'ye kadar Kuzey yol ve Kuzey yan yolu (İstanbul istikameti) ve bu yola çıkan tüm bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

- D-100 Pendik Tersane Köprü'den D-100 Çayırova TEM bağlantı yoluna kadar olan Güney yolun tamamı (Kocaeli istikameti) ve Güney yola çıkan bütün bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

- TEM Otoyolu alternatif olarak kullanılacak.

Cumartesi

Cumartesi günü saat 05.00'dan konaklama yerine kadar;

- D-100 Piyade Okulu Köprü'den D-100 Tersane Köprü'ye kadar olan Kuzey yolun ve Kuzey Şifa Mahallesi yan yolun (İstanbul istikameti) tamamı trafiğe kapatılacak.

- D-100 Tersane Köprü'den Tuzla Piyade Okulu Köprüsü'ne kadar olan Güney yolun tamamı trafiğe kapatılacak.

- Pendik Tersane Köprü'den Kartal Kumcular Sanayi Caddesi Köprüsü'ne kadar olan Kuzey ve Güney yolun tamamı ve bu yola bağlanan tüm bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

- TEM Otoyolu alternatif olarak kullanılacak.

Pazar

Pazar günü saat 05.00'den miting bitimine kadar;

- Pendik sahil yolu İDO önü kavşaktan Maltepe sahil Büyükyalı Köprüsü'ne kadar olan Kuzey ve Güney yollar ile bu yola çıkan bağlantı yollarının tamamı trafiğe kapatılacak.

- TEM Otoyolu, D-100 Karayolu ve minibüs yolu alternatif güzergah olarak kullanılacak.

 

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