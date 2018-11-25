İSTANBUL'DA 'UBER'Cİ TAKSİCİ GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR

Haber: İstanbul DHA

İstanbul\'da Uber sürücüleri ile taksiciler arasında gerginlik sürüyor.

İki tarafta birbirini suçlarken görüntüler de paylaşılıyor. Atatürk Havalimanı ve Esenyurt\'ta yaşanan gerginlikler de cep telefonu kamerasına yansıdı. Atatürk Havalimanı\'nda yaşanan olayda Uber sürücüsünün yolcu almasına taksiciler engel oluyor. Gerginlik Uber sürücüsünün yolcu almaktan vazgeçmesi üzerine sona eriyor. Diğer görüntüde ise Uber aracı, taksiciler tarafından seyir halindeyken sıkıştırılıyor. Araçtaki yolcular bu sırada panik yaşıyor. Dakikalar süren taciz, Uber sürücüsünün refüje çıkmasıyla sona eriyor.

Görüntü dökümü:

-----------------------

-Havalimanındaki gerginlik

-Esenyurt\'taki gerginlik

