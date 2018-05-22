İstanbul'da Uber denetimi

İstanbul’da Uber araçlarına yönelik denetim yapıldı. Polis ekipleri Bağdat Caddesi’nde 5 araca 21 bin 42 lira, 5 yolcuya da bin 670 lira para cezası kesti.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, İstanbul’un çeşitli yerlerinde Uber araçlarını denetledi. Kadıköy sivil trafik ekipleri, Uber ve benzeri uygulamalarla taşımacılık yapan araçları durdurdu.

Kontrollerinden ardından tespit tutanağı tutularak ceza kesildi. Bağdat Caddesi’nde yapılan denetimde 5 araca, “İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımak” gerekçesiyle toplam 21 bin 42 TL ceza kesilirken, 5 yolcuya ise “Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak” gerekçesiyle toplam bin 670 TL para cezası yazıldı.