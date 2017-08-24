İstanbul'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması-7' yapılıyor

Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU - Zeki GÜNAL - Taner YENER - Murat DELİKLİTAŞ/İstanbul, (DHA)- TÜRKİYE genelinde düzenlenen \"Türkiye Güven Huzur Uygulaması 7\" kapsamında polis İstanbul\'da denetim yapıyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü\'nce 81 ilde eş zamanlı başlatılan \'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 7\' İstanbul\'da 39 ilçede 200 noktada 5 bin polisin katılımıyla yapılıyor. Türkiye Güven Huzur Uygulaması denetiminin 7.\'si saat 20.00 itibariyle ülke genelinde başladı. İstanbul\'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştiriyor. Bu noktalardan Fatih Kadir Has Caddesi, Şişli ve Eyüp Alibeyköy İstanbul Caddesi\'nde üzerinde polis, şüpheli görülen araç ve kişiler üzerinde arama yaptı. Araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Geniş güvenlik önlemi alınarak sürdürülen \'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 7\' denetimine, polis helikopteri destek veriyor. Sabit noktalarda gerçekleştirilen denetimler gece saat 01.00\'da sona erecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü\'nce 81 ilde eş zamanlı başlatılan \'Türkiye Güven Huzur Uygulaması\' adı verilen denetimin Türkiyede 7\'sincisi, İstanbul\'da ise 31\'cisinin gerçekleştirildiği öğrenildi.



