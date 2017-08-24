İSTANBUL'DA 'TÜRKİYE GÜVEN HUZUR UYGULAMASI 7' YAPILDI

*Türkiye genelinde düzenlenen \"Türkiye Güven Huzur Uygulaması 7\" kapsamında polis İstanbul\'da denetim yaptı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU - Zeki GÜNAL İstanbul DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü\'nce 81 ilde eş zamanlı başlatılan \'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 7\' İstanbul\'da 39 ilçede 200 noktada 5 bin polisin katılımıyla yapıldı. Saat 20.00 itibariyle ülke genelinde başlayan denetim kapsamında İstanbul\'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla gerçekleşti. Bu noktalardan Fatih Kadir Has Caddesi, Şişli ve Eyüp Alibeyköy İstanbul Caddesi\'nde üzerinde polis, şüpheli görülen araç ve kişiler üzerinde arama yaptı. Araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Geniş güvenlik önlemi alınarak sürdürülen denetime polis helikopteri de destek verdi. Sabit noktalarda gerçekleştirilen denetimler gece saat 01.00\'de sona erdi. Emniyet Genel Müdürlüğü\'nce 81 ilde eş zamanlı başlatılan \'Türkiye Güven Huzur Uygulaması\' adı verilen denetimin Türkiyede 7\'sincisi, İstanbul\'da ise 31\'cisinin gerçekleştirildiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü

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-Fatih

-Kadir-Has Caddesi Denetimi yerinden görüntü

-Ekiplerin araçları durdurması

-Sürücülerin ve yolcuların üstlerinin aranması

-Araçların aranması

-Polisin GBT uygulamasından görüntü

-Polis helikopterinden görüntü

-Eyüp

-Uygulama yapılan nokta

-Arama yapılan araçlar

-Araçları arayan polisler

-Vatandaş ile röp

-Genel ve detaylar

-Şişli

-Helikopter

-Polisin aramaları

-Genel ve detay