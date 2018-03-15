İstanbul'da tramvaylar çarpıştı; vatman ve 13 yolcu yaralandı

İstanbul'da Topçular istasyonunda bir tramvayın durakti bir başka tramvaya arkadan çarptığı kazada makinist ve 13 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, seferlere bir süre ara verildi.

Kaza, Topkapı-Habibler hattındaki Eyüpsultan Topçular istasyonunda meydana geldi. Bir tramvay durakta bekleyen başka bir tramvaya arkadan çarptı. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürüyor. Kaza nedeniyle seferlere ara verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Mescid-i Selam- Topkapı Tramvay (T4 HATTI) hattında Topçular İstasyonu'nda duran trene arkadan gelen başka bir trenin çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazaya itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etmiştir. İlk belirlemelere göre kazada vatman ve 13 yolcu hafif yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi yoktur. Seferler, Topkapı-Şehitlik ve Bosnaçukurçeşme-Mescid-i Selam İstasyonları arasında yapılmaktadır. Demirkapı-Bosnaçukurçeşme istasyonları arasında İETT otobüsleri konularak yolcu taşıması yapılmaktadır. Kazayla ilgili adli ve teknik soruşturma başlatılmıştır" denildi.