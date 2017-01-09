İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 50'li seviyelerde

İstanbul'da cuma günününden beri etkisini sürdüren kar yağışı dün gece de devam etti. Okulların tatil edilmesi sebebiyle pazartesi sabahı işe gidenler yavaş akan bir trafikle karşılaştı. Birçok kişinin özel aracını çıkarmamış olması nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanmadı.

İstanbul'daki trafik yoğunluğu (08:50) yüzde 56 seviyelerindeydi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yola çıkacakları hususi araçlarını kullanmamaları konusunda uyardı ve " Yola çıkacak vatandaşlarımız lütfen toplu taşımayı kullansınlar" dedi.