-İSTANBUL'DA TRAFİK KAZALARI 233 CAN ALDI İSTANBUL (A.A) - 08.01.2011 - İstanbul'da geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında 233 kişi öldü, 16 bin 960 kişi de yaralandı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, kentte 2010 yılı içinde 195'i ölümlü, 10 bin 958'i yaralamalı, 34 bin 505'i de maddi hasarlı olmak üzere toplam 45 bin 658 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucunda 233 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 960 kişi de yaralandı. Ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazalarda toplam 185 milyon 594 bin 360 TL maddi hasar oluştu. Trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 2 milyon 424 bin 582 sürücüye uygulanan işlem sonucunda, 301 milyon 967 bin 828 TL para cezası kesildi. Ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar nedeniyle 28 bin 343 sürücü mahkemelere sevk edildi. Yine geçen yıl çeşitli nedenlerle 141 bin 42 araç trafikten men edildi. Aynı dönemde İstanbul'daki trafik çalışmaları kapsamında 290 bin 799 sürücü hakkında kırmızı ışık ihlali, 219 bin 864 sürücü hakkında aşırı hızla araç kullanmak, 42 bin 194 sürücü hakkında alkollü araç kullanmak, 513 bin 473 sürücü hakkında yasak park yapmak, 391 bin 429 sürücü hakkında emniyet şeridi ihlali, 264 bin 533 sürücü hakkında seyir halinde cep telefonu kullanmak, 68 bin 189 sürücü hakkında emniyet kemeri takmamak, 49 bin 852 sürücü hakkında fazla yolcu taşımak, 12 bin 399 sürücü hakkında fazla yük taşımak, 10 bin 199 sürücü hakkında da korsan taşımacılık yapmak suçundan cezai işlem uygulandı.