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İstanbul'da trafik durdu

Haliç Köprüsü metrobüs yolundaki bakım onarım çalışması İstanbul trafiğini olumsuz etkiliyor

29 Ağustos 2015 20:55

E-5 otoyolu Ankara istikametinde Haliç Köprüsü metrobüs yolunda bakım ve onarım çalışmaları İstanbul trafiğini vurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Haliç Köprüsü metrobüs yolundaki bakım ve onarım çalışmalarına saat 04.00 sıralarında başladı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin saat 04:00 sıralarında başladığı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Haliç Köprüsü Ana Yolu Edirnekapı-Mecidiyeköy yönüne trafiğe kapatıldı. Trafik sadece yan yoldan sağlanabiliyor. Bu nedenle Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu meydana geldi. Haliç köprüsündeki yoğunluk üzerine TEM'e yönelen sürücüler de trafikte kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yoğunluğun yüzde 65'e ulaştığını belirtti. 

 

Çalışmalar 2 gün sürecek 

 

Bakım-onarım çalışmaları kapsamında ilk etapta yolda tıraşlama yapılacak. Sonrasında yola 4 cm Stone Mastik Asfalt serilecek.

Çalışmalar 31 Ağustos Pazartesi sabah 06.00'da sona erecek.

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