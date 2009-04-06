İstanbul'da trafiğe dikkat!

Obama'nın İstanbul ziyareti sırasında geçeceği güzergâhtaki yollar kontrollü olarak kapatılacak.



İstanbul Valisi Muammer Güler, ''Kısa süreli yol kapatmalar olacaktır. Geçiş sırasında yaya geçitlerinde kısa süreli kapatmalar olacaktır. Programın akışı içerisinde yer yer belli kapatmalar olabilecektir. Metrobüs, tramvay ve şehir hatları vapur seferlerinde herhangi bir aksama olmayacaktır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum'' dedi.



İşte istanbul'da kapatılacak yollar



İhtiyaç duyulduğunda şu güzergâhlar trafiğe kapatılacak:

Sefaköy D-100 yolu güney katılımı, Küçükçekmece D-100 yolu Florya ayrımı, Şükrü Balcı Polis Okulu istikameti ve güney katılımı, Basın Ekspres yolu havalimanı istikameti ve D-100 güney katılımı, Florya ışıklardan, Askeri Havalimanı istikameti, Askeri Havalimanı kavşağından sivil havalimanı kavşağına kadar olan bağlantı yolu.



Atatürk Havalimanı A, B, C, kapılarından çıkışlar, CNR fuar merkezi çıkışları, Atatürk Havalimanı'ndan itibaren Esentepe Balmumcu ayrımına kadar D-100 yolu tüm güney katılımlar.



Boğaziçi Köprüsü'nden Beşiktaş istikameti, Zincirlikuyu'dan Balmumcu, Barbaros Bulvarı ve Beşiktaş meydanına açılan tüm cadde ve sokaklar, Yıldız Posta Caddesi'nden Balmumcu istikameti, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden Dolmabahçe Sarayı ve Conrad Otel istikametine olan cadde ve sokaklar, Conrad Otel'den Galata Köprüsü istikametindeki Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Çırağan, Dolmabahçe, Meclis-i Mebusan ve Kemeraltı caddeleri ile bu caddelere çıkan sokaklar, Mete Kavşağı ve Süzer Plaza'dan Dolmabahçe kavşağına inişler.



Tophane-i Amire Binası çevresindeki cadde ve sokaklar, Perşembe Pazarı Tershane Caddesi'nden ve Şişhane'den Unkapanı köprüsüne gidiş, Unkapanı Bankalar Caddesi, Unkapanı Köprüsü'nden Gülhane alt kapı istikametine tüm cadde ve sokaklar, Gülhane tramvay durağı, Beyazıt Meydan'dan Sultanahmet Meydanı'na kadar tüm cadde ve sokaklar, Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarına çıkan tüm cadde ve sokaklar. Sirkeci Meydanı'ndan Askeri Havalimanı kavşağına kadar Sahil Kennedy Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar.

