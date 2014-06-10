İstanbul'da toplu ulaşıma zam talebi

İstanbul Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İsmail Yüksel, 1.95 lira olarak uygulanan bir yolcu bedelinin en az yüzde 20 artışla 2.35 lira olmasını, aktarma ve aylık mavi akbil ücretlerinde de en az yüzde 15 artış yapılmasını istedi.

İstanbul Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da yaklaşık 21 ay önce düzenlenen toplu taşıma ücret tarifesinin, yolcu taşıma maliyetlerindeki artışa rağmen geçerliliğini koruduğunu belirtti.

Özel halk otobüsü işleticisi esnaf açısından yolcu gelirlerinin işletme maliyetlerinin gerisinde kalmasının önemli sorunlar yarattığını kaydeden Yüksel, özel halk otobüslerinin engellilerin erişimine uygun araçlarla değiştirilmesi zorunluluğu, sosyal politikalar nedeniyle indirimli ve ücretsiz yolculuk oranlarının anormal artışının işletme dengelerini bozduğunu aktardı.

İsmail Yüksel, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğü'nce 1.95 lira olarak uygulanan bir yolcu bedelinin en az yüzde 20 artışla 2.35 lira olması gerekmektedir. Aynı şekilde aktarma ve aylık mavi akbil ücretlerinde de en az yüzde 15 artış yapılmalıdır. Özel halk otobüsü işleticilerinin gelir gider dengesinin kurulması, araçların hızla yenilenmesi için ücret tarifesindeki artış kaçınılmazdır. Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir an önce tarife düzenlenmesine gidilmeli ve ücret tarifesinde değişiklik taleplerimiz sonuçlandırılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.