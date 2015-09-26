İstanbul'da toplu ulaşım pazartesi günü ücretsiz

Bayram tatilinin bitimiyle birlikte okulların da açılacağı pazartesi günü, İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olavağı açıklandı. Toplu taşıma araçlarının 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacağını duyuran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pazartesi günü yol-kazı çalışmalarının da yapılmayacağını belirtti.

İBB Başkanı Kadir Topbaş, okulların açılacağı pazartesi günü ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için İstanbullulardan toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi. Toplu ulaşımda ek seferler konulduğunu belirten Topbaş alınan diğer önlemleri ise şu şekilde açıkladı:

*Okulların açıldığı gün toplu ulaşım araçları 06:00 -14:00 arasında ücretsiz hizmet verecek.

*Yol-kazı çalışması yapılmayacak.

*Kazalar için trafikte çok sayıda çekici hazır bulundurulacak.

*Trafiğe çıkacak 19.536 okul servisi İSPARK otoparklarından Pazartesi günü saat 14.00’e kadar ücretsiz yararlanacak.

*Metro, Tramvay, Metrobüs, Otobüs ek seferleri sayesinde 745 bin yolcu toplu ulaşıma yönlendirilecek ve 500 bin aracın trafiğe çıkmaması sağlanacak.

*Trafik akışını sağlamak için bin 170 polis görev yapacak.

*İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi’nde yaklaşık 1.000 personelle (Emniyet, Trafik, Asayiş) görev yapacak.

*İstanbul genelindeki okullar çevresinde ara sokaklarda 1.000 Zabıta Memuru trafiğin sağlıklı işlemesine yardımcı olacak.

