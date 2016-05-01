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İstanbul’da TOMA’nın çarptığı adam hayatını kaybetti!

Nail Mavuş isimli vatandaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

01 Mayıs 2016 14:21

İstanbul Beyoğlu’nda TOMA’nın çarptığı Nail Mavuş isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Vatan’ın haberine göre, olay Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Güvenlik önlemleri için Tarbalaşı Bulvarı'nda bulunan bir TOMA, Nail Mavuş (57) isimli vatandaşa çarptı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mavuş, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Nail Mavuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Galatasaray'da bir dönem restoran işlettiği öğrenilen Mavuş'un emekli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

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