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İstanbul'da TIR'ların trafiğe çıkması yasaklandı

Valiliğin kararına gerekçe olarak yoğun kar yağışı gösterildi

09 Ocak 2017 17:41

İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle TIR'ların trafiğe çıkmasını yasakladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre yoğun karyağışının şiddetini artırarak akşam geç saatlere kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, "Kış lastiği kullanmayan sürücülerin trafiğe çıkmamaları önemle duyurulur. Valilik kararıyla tırların trafiğe çıkmaları yasaklandı" ifadesine yer verildi. 

İstanbul Belediyesi, TEM ve D-100'de kış lastiği veya zincir takmayarak yolda kalan 250 TIR ve ağır vasıta itfaiye ile yol bakım ekipleri tarafından çekildiğini açıkladı. Cuma günü akşam saatlerinde TEM'de 11 TIR kaymış, uzun kuyruklar oluşmuştu.

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