-İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU İSTANBUL (A.A) - 11.09.2010 - İstanbul'da, anayasa değişikliklerine ilişkin yarın yapılacak referanduma katılımı önlemeye yönelik terör eylemi hazırlığı içinde oldukları öne sürülen 2 ayrı gruba yönelik düzenlenen operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sol görüşlü bir terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren bazı kişilerin, referandumda okul önlerinde pankart asma, molotofkokteylli korsan gösteri yapma, güvenli güçlerine karşı taşlı, sopalı, molotofkokteylli saldırı ve benzeri eylemler gerçekleştirerek kargaşa ortamı oluşturma, sözlü ve yazılı uyarılarda bulunarak vatandaşların referanduma katılmasını engelleme hazırlığı içinde oldukları belirlendi. Bunun üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak dün Sultangazi, Şişli, Bağcılar, Maltepe, Kartal ve Zeytinburnu ilçelerinde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 3 adet 16'lık havai fişek, 3 meşale, 1 adet kurusıkı tabanca, maske, çok sayıda cam bilye, örgütsel yayın, doküman ve materyal ele geçirildi. Yakalanan kişilerin, daha önce Sultangazi'de 3 baz istasyonunu tahrip etme, güvenlik güçlerine taşlı ve sopalı saldırıda bulunma, örgüt imzalı pankart asma, IMF ve Dünya Bankası toplantıları sırasında güvenlik güçlerine, iş yerlerine, çevrede bulunan araçlara taşlı ve sopalı saldırıda bulunma, Maltepe'de korsan gösteri yapma, güvenlik güçlerine molotofkokteylli ve havai fişekli saldırıda bulunma eylemlerine katıldıkları tespit edildi. Yapılan planlı çalışmalar ve vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetler doğrultusunda bugün bölücü terör örgütüne yönelik Bağcılar, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Pendik ve Sultangazi ilçelerinde başka bir operasyon daha gerçekleştirildi. Bu operasyonda da terör örgütünün talimatları doğrultusunda oy kullanacak vatandaşların referanduma katılmalarını tehdit ve baskı yoluyla engellemeye çalıştıkları iddia edilen 15 kişi yakalandı. Söz konusu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, 8 adet fişek ve çok sayıda örgütsel yayın ele geçirildi.