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İstanbul'da terör örgütü operasyonu İSTANBUL (A.A)

18 Ağustos 2011 19:50

-İstanbul'da terör örgütü operasyonu İSTANBUL (A.A) - 18.08.2011 - Esenyurt'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Terör örgünü PKK'ya yönelik çalışmalarını sürdüren İstanbul istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, izlemeye aldıkları kişilere yönelik operasyon düzenledi. Esenyurt'ta belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, örgüt adına çeşitli eylemlere karıştıkları öne sürülen ve polis tarafından aranan 6 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin üzerlerinde ve bulundukları yerlerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel malzemeler ele geçirildi. 

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