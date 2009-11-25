İstanbul'da terör örgütü operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da molotofkokteyli atılması eylemlerine karışan bazı kişileri belirledi. Düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden bazılarının, 8 Kasım 2009 tarihinde Küçükçekmece'de, lise son sınıf öğrencisi Serap Eser'in yaralanmasıyla sonuçlanan İETT otobüsüne molotofkokteyli atılması eylemine katıldıkları iddia edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.