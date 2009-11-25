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İstanbul'da terör örgütü operasyonu

25 Kasım 2009 23:52

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da molotofkokteyli atılması eylemlerine karışan bazı kişileri belirledi. Düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden bazılarının, 8 Kasım 2009 tarihinde Küçükçekmece'de, lise son sınıf öğrencisi Serap Eser'in yaralanmasıyla sonuçlanan İETT otobüsüne molotofkokteyli atılması eylemine katıldıkları iddia edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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