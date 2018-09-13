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İstanbul'da terör operasyonunda çatışma: 1 ölü

Çağatay KENARLI - Hasan YILDIRIM - İstanbul DHA - İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gece Sarıyer'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlediği operasyonda, polis ekiplerine ateş açtığı belirtilen 1 kişi öldürüldü

13 Eylül 2018 13:54

Çağatay KENARLI - Hasan YILDIRIM - İstanbul DHA - İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gece Sarıyer\'de terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik düzenlediği operasyonda, polis ekiplerine ateş açtığı belirtilen 1 kişi öldürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri,  Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi\'nde 9 Mayıs\'ta, Efendi Y.\'nin uyuşturucu sattığı gerekçesiyle silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler olaya karıştığını belirlediği şüphelilerin yakalanması için Sarıyer\'de 4 adrese yönelik gece saatlerinde operasyon düzenledi. Bu sırada iddiaya göre bir adrese baskına giden ekiplere Efendi Y.\'nin vurulmasıyla ilgili olaya karıştığı belirlenen 25 yaşındaki İbrahim Devrim Top\'un silahla ateş açması üzerine çatışma çıktı. Çatışmada İbrahim Devrim Top ölü olarak ele geçirildi.  İbrahim Devrim Top\'un terör örgütü DHKP-C\'ye üyelikten kaydı bulunduğu ve arandığını belirtildi.  Olay sırasında evde bulunan Hakan Y. ve eşi Sevgi Y. gözaltına aldı. Ev sahibi olduğu kaydedilen Hakan Y. ve eşi Sevgi Y. Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

(FOTOĞRAF)

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