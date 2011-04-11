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İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU  İSTANBUL (A.A)

11 Nisan 2011 12:39

-İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU  İSTANBUL (A.A) - 11.04.2011 - Şişli ve Beyoğlu'nda, 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü birimlerinin desteğiyle, Beyoğlu Hacıahmet Mahallesine geldi. Hacıahmet Mahallesi ile Şişli'de, daha önceden belirlenen 15 adreste geniş güvenlik önlemleri altında arama yapıldı. Aramalar sonucu bir kişi gözaltına alınırken, adreslerde bulunan örgütsel doküman ve eşyalara da el konuldu.

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