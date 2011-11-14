-İstanbul'da terör operasyonu İSTANBUL -(A.A) - 14.11.2011 - Bölücü PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, eylem hazırlığı içerisinde bulundukları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Yasa dışı bölücü PKK terör örgütüne yönelik çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürdürdükleri istihbari çalışmaların ardından, Kartal Hürriyet ve Cevizli mahallelerinde belirlenen adreslere yönelik, eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek, N.P, N.A. ve S.M'yi gözaltına aldı. Bu kişilerin üzerlerinde ve bulundukları yerlerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünde sorguları süren kişilerin, örgüt adına eylem hazırlığı içerisinde bulundukları belirtildi.