 İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Haber: İstanbul DHA

İstanbul\'da 8 ilçede PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, eylem hazırlığında oldukları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün PKK/KCK terör örgütüne yönelik Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Sultanbeyli ve Ümraniye\'de daha önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.

Operasyonda bombalı ve silahlı eylem hazırlığında olduğu bildirilen 9 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, tabanca ile örgütsel döküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.