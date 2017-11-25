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 İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Haber: İstanbul DHA İstanbul'da  8 ilçede PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi

25 Kasım 2017 13:14

Haber: İstanbul DHA
İstanbul\'da  8 ilçede PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, eylem hazırlığında oldukları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün PKK/KCK terör örgütüne yönelik Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Sultanbeyli ve Ümraniye\'de daha önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.
Operasyonda bombalı ve silahlı eylem hazırlığında olduğu bildirilen 9 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, tabanca ile örgütsel döküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. 

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