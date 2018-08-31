T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI, / İSTANBUL DHA İstanbul'da terör örgütü MKP'ye yönelik operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı

31 Ağustos 2018 13:10

Haber: Çağatay KENARLI, / İSTANBUL DHA
İstanbul\'da terör örgütü MKP\'ye yönelik operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MKP\'ye yönelik yaptığı çalışmalarda izinsiz basın açıklaması, korsan gösteri, yürüyüş ve ölen örgüt mensuplarının cenazelerine katıldıkları ve bu cenazeleri sahiplendikleri iddia edilen şüphelileri yönelik operasyon düzenledi. Gece saatlerinde 14 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskında 8 kişiyi yakalayarak, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKENARLIDHA İstanbulMKPEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğüYapılanGözaltınaVatan CaddesiTerörle Mücadele
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24