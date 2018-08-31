İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI, / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da terör örgütü MKP\'ye yönelik operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MKP\'ye yönelik yaptığı çalışmalarda izinsiz basın açıklaması, korsan gösteri, yürüyüş ve ölen örgüt mensuplarının cenazelerine katıldıkları ve bu cenazeleri sahiplendikleri iddia edilen şüphelileri yönelik operasyon düzenledi. Gece saatlerinde 14 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskında 8 kişiyi yakalayarak, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

