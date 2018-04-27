İstanbul'da terör operasyonu: 8 gözaltı

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - İSTANBUL\'da terör örgütü MLKP\'ye yönelik gece düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü MLKP\'ye yönelik saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital veri ile örgütsel döküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde devam ediyor.

