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İstanbul'da terör operasyonu: 8 gözaltı

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - İSTANBUL'da terör örgütü MLKP'ye yönelik gece düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

27 Nisan 2018 11:52

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - İSTANBUL\'da terör örgütü MLKP\'ye yönelik gece düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü MLKP\'ye yönelik saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda  8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital veri ile örgütsel döküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde devam ediyor.
 

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