T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 7 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI  / İSTANBUL DHA  Sosyal medya üzerinden terörörgütü PKK propagandası yaptığı, eylem hazırlığında olduğu öne sürülen, örgüt üyelerine yardım ve yataklık ettiği iddia edilen 7 şüpheli yakalandı

05 Ekim 2017 10:35

Haber: Çağatay KENARLI  / İSTANBUL DHA 
Sosyal medya üzerinden terörörgütü PKK propagandası yaptığı, eylem hazırlığında olduğu öne sürülen, örgüt üyelerine yardım ve yataklık ettiği iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.
Edinilien bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan, kırsal alanda yaralanıp kente getirilen yaralı teröristlerin tedavisine yardımcı olan ve 6-8 Ekim tarihlerinde İstanbul\'da eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İstanbul\'un 10 ilçesinde tespit edilen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda ayrıca, baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKENARLIDHA  SosyalPKKEdinilienEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğüEkimOperasyondaGözaltınaEmniyet Müdürlüğüne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24