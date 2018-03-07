İstanbul'da terör operasyonu: 6 gözaltı

İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Emniyet\'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK-KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında örgütün kırsal yapılanmasında faaliyet gösteren şahıslar ile irtibatı bulunan ve örgü adına ilimizde faaliyet gösteren 6 şahsın yakalanmasına yönelik ilimiz Beyoğlu, Esenler, Fatih, Sultangazi ve Üsküdar ilçelerinde 07.03.2018 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ele geçirilmiştir\"