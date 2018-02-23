 İstanbul'da terör operasyonu:  5 kişi gözaltına alındı

Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA- İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy\'de pankart açarak TSK\'nın terör örgütlerine yönelik Afrin\'de düzenlediği operasyonu protesto ettiği belirtilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak\'ta Kadıköy Marmara Caddesi\'nde TSK\'nın PKK/KCK-PYD ve YPG\'ye yönelik Suriye\'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto eden ve yolu trafiğe kapatarak \'Afrin işgaline son\' yazılı pankart açan 8 kişi tespit edildi. Polis ekipleri bu gece saatlerinde düzenlediği operasyonda terör örgütü MLKP kayıtları bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek, çok sayıda fişek ile dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri devam ediyor. 3 kişi ise aranıyor.