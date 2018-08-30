T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 5 GÖZALTI

  * İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

30 Ağustos 2018 14:19

 

* İstanbul\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 
 
Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK\'ya yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında örgütün kırsal alanında bulunduktan sonra İstanbul\'a gelen, örgüt üyelerine lojistik destek veren kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 
Gece saatlerinde il genelinde yapılan operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 45 mermi ve örgütsel içerikli kitap, gazete ile dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri devam ediyor. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

PKKKENARLIİSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğüGözaltınaVatan CaddesiTerörle Mücadele
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24