İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK\'ya yönelik yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul polisi örgütün Suriye yapılanması olan PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen ve yasadışı yollardan Türkiye\'ye giriş yaparak Türkiye\'de bulunan örgüt mensuplarıyla irtibatta olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 29 Eylül\'de operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli 3 Ekim\'de adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.