İstanbul'da terör operasyonu: 20 gözaltı

T24 - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yasa dışı gösterilere katılan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda PKK'nın ilk silahlı eylemini gerçekleştirdiği 15 Ağustos günü eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bölücü terör örgütü PKK'nın ilk silahlı eylemini gerçekleştirdiği 15 Ağustos günü eylem yapma hazırlığında olduğu iddia edilen şüphelileri takibe aldı.

Yapılan tespitlerin ardından polis ekipleri sabah erken saatlerde Şişli ve Kağıthane'de yaklaşık 30 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan baskınlara özel harekat polisleri de katıldı. Operasyon sırasında polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyonlarda 2'si kadın 20 kişi gözaltına alındı. Polisin yaptığı tespitlere göre şüphelilerin PKK'nın 15 Ağustos 1984 te düzenlediği ilk silahlı eylemin yıldönümünde eylem hazırlığında olduğu iddia edildi. Şüphelilerin ayrıca Okmeydanı ve Nurtepe'de terör örgütü PKK adına düzenlenen yasadışı gösterilere katılarak polis ekiplerine taş ve molotofkokteylleri ile saldırdıkları da öne sürüldü