İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 2 KİŞİ TUTUKLANDI 

Haber: İSTANBUL,(DHA)

Terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları ve örgüte silah temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyette bulunan ve örgüte silah temin ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, 8 Kasım\'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 5 yedek şarjör, 124 mermi, 180 paket kaçak sigara ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.