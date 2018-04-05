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İstanbul'da terör operasyonu: 2 kişi gözaltında

  Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü MKP’ye yönelik yaptığı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

05 Nisan 2018 15:15

 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü MKP’ye yönelik yaptığı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul TEM ekipleri terör örgütü MKP’ye yönelik sabah saatlerinde yaptığı operasyonda M.B. ve H.U.B.’u gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 1’i kurusıkı 2 tabanca ile 14 mermi,  pankart, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

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