İstanbul'da terör operasyonu; 16 gözaltı

Ramazan EĞRİ-Ozan URAL - Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alana gidecek PKK\'lılara barınma imkanı sağladığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takip sonucunda İstanbul\'da 9 ilçede bulunan adresleri belirledi. TEM ekipleri, Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle gece saatlerinde eş zamanlı baskınlar yaptı. Yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 20 kişiden 16\'sı yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişinin ise yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.