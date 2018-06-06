İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 13 GÖZALTI  



* 2015 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hendek olaylarına katıldığı belirtilen 13 kişi gözaltına alındı



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 2015 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çıkan hendek olaylarına katıldığı belirtiliyor.

TEM ekipleri terör örgütü PKK\'ya yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 2015 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hendek olaylarına katılan, örgütün kırsal alan yapılanmasına eleman aktarımı yaptığı ileri sürülen 20 kişiyi belirledi. Polis ekipleri bugün öğlen saatlerinde 6 ilçede 22 adrese düzenlediği eş zamanlı baskınla 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ise Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri sürüyor.Hakkında gözaltı kararı bulunan 7 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.





