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İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

05 Ocak 2019 16:13

İstanbul DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK-KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik yaptığı çalışma kapsamında bu sabah saatlerinde Bayrampaşa, Beşiktaş, Küçükçekmece ve Sancaktepe\'de eş zamanlı baskınlar düzenledi.
Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Molotofkokteylli yasadışı gösteri, araç yakma gibi olaylara katıldığı öne sürülen şüphelilerin 
emniyetteki sorguları sürüyor.

(FOTOĞRAF)
 

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