İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı

Ülke genelinde 6 ay önce aralarında Atılım Gazetesi’nin de bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak, Terörle Mücadele Ekiplerince 5 ilde düzenlenen operasyonun İstanbul ayağında 10 kişi gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Savcılığı talimatı doğrultusunda İstanbul, İzmir, Tunceli, Diyarbakır ve Malatya illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda Atılım gazetesi çalışanları BEKSAV başkanı Hacı Orman’ın evi ve Gazi Mahallesi ve Maltepe Gülsuyu’ndaki ESP temsilcilikleri ile sosyalist gençlik derneklerinde (SGD) aramalar yapıldı. Aramaların ardından aralarında BEKSAV başkanı Hacı Orman, Limter-İş Genel Sekreteri Kanber Saygılı ile Atılım Dergisi çalışanları Tuncay Mat ve Çağdaş Küçükbattal’ın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.



Şüpheliler, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı kuruluşlara ilk operasyonu 6 ay önce 10 Mart 2009 günü gerçekleştirmişti. Baskınlarda 33 kişi gözaltına alınmıştı. Aynı operasyonda gözaltına alınan Hacı Orman serbest kalmıştı.



