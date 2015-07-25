On dört ilde operasyon; 600'e yakın gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda hava destekli operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öte yandan Konya merkezli Ankara ve Manisa'da IŞİD'e düzenlenen operasyonda da yine çok sayıda gözaltı var.

Türkiye’nin birçok ilinde dün başlatılan operasyon bugün de devam ediyor. Bugün 14 ilde terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda gözaltı var. Operasyonlarla ilgili son bilgileri Başbakan Ahmet Davutoğlu kamuoyuyla paylaştı. Davutoğlu, dün başlayan ve gece de 22 ilde devam eden operasyonlarda toplam 590 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

​İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele polisleri, İstanbul Beyoğlu'nda operasyon başlattı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyon, Hacı Ahmet Mahallesi Kurtoğlu Caddesi ile Hacı Ahmet Karakolu, Eburıza Dergahı, Pir Hüsamettin sokaklarında yapılıyor.

Beyoğlu'ndaki birçok adreste devam eden operasyon için çevik kuvvet polisleri sokak başlarında çevre güvenliği aldı. Özel harekat polislerinin desteğiyle baskın yapılan adreslerde birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.



Operasyon devam ediyor.

Konya merkezli 3 ilde terör operasyonu

Konya merkezli Ankara ve Manisa'da polis tarafından Terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda gözaltı var.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde önceden belirlenen birçok adrese baskın yaptı. Adreslerde arama yapılırken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Emniyete getirilen zanlılar, daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazi Mustafa Kemal Hastanesi'ne, ardından tekrar emniyete götürüldü. Operasyonun içeriği ile ilgili bilgi verilmedi.

Başkent'te dün de terör kapsamında operasyon yapılmış, 14 zanlı gözaltına alınmıştı.

Adıyaman'da PKK operasyonu

Adıyaman'da PKK'ya yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki birçok adrese çok sayıda polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.



Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İzmir'de PKK operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın gençlik yapılanması YDG/H'ye yönelik, sabaha karşı Asarlık Mahallesi'nde bazı adreslere operasyon düzenledi.



Özel Harekat Şubesi polislerinin de destek verdiği operasyonda, şüpheli olarak belirlenen kişilerin evlerinde arama yapıldı. Aramalarda, suç delili olarak değerlendirilen doküman ve malzemelere el konuldu.



Operasyonda gözaltına alınan zanlı sayısı hakkında açıklama yapılmadı.

Tunceli

Türkiye’nin birçok ilinde dün başlatılan operasyon Tunceli’ye de sıçradı. Operasyon kapsamında PKK’nın gençlik yapılanması YDG/H üyesi olduğu ileri sürülen çok sayıda kişinin evine sabahın erken saatlerinde polis tarafından baskın düzenlendi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerinin katıldığı eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Baskınlarda bazı dokümanlara da el kondu. Devam eden operasyonlarda gözaltına alınanlar Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Adana

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ve Özel Harekat Timleri, sabaha karşı başlayan helikopter destekli operasyonda, başta Gülbahçesi, Dumlupınar ve Dağlıoğlu olmak üzere kentin değişik mahallelerinde çok sayıda eve eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda YDG/H ve DAEŞ mensubu olduğu ileri sürülen 54 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.