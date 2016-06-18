İstanbul'da termometreler 38 dereceyi gördü

İstanbul'da termometreler 38 dereceyi gösterdi, serinlemek isteyen vatandaşlar sahillere gitti. Sıcak havadan bunalan köpekler boğazın sularında yüzerken, kuşların da süs için yapılan fıskiyeden su içtikleri görüldü.

Köpeğini serinlemesi için Beşiktaş Bebek'te deniz kenarına getiren Yiğit Kaya, Hürriyet muhabirine yaptığı açıklamada her hafta köpeğinin yüzmeye geldiğini ifade ederek, “Biz daha sezonu açamadık. Önce köpeği sokuyoruz. Deniz sefası yapıyor” dedi. Sıcaktan bunalan Kemal Cindare ise denize girmeyi tercih ettiğini ifade ederek, “Denizi seviyoruz. Küçüklüğümüzden beri yüzüyoruz. Sıcaktan yazdan bunaldık buraya geldik. 80 yılın sıcağı gelmiş dediler o sıcak bizi bunalttı yani” diye konuştu.

Eşi ve küçük kızı ile birlikte denize gelen Ceren Öner de, “Sahile geldik, hava çok sıcak. Serinleyip güzel bir zaman geçirmek için geldik. Yarım saattir buradayız. Her hafta sonu buraya geliyoruz. Kızım bunaldı sıcaktan. Kendisi su ile oynamayı da çok seviyor” şeklinde konuştu.