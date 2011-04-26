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İSTANBUL'DA TEKNE KAZASI İSTANBUL (A.A)

26 Nisan 2011 19:18

-İSTANBUL'DA TEKNE KAZASI İSTANBUL (A.A) - 26.04.2011 - Üsküdar-Eminönü seferini yapan yolcu teknesinin, Galata Köprüsü'ne sürtünmesi sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırılan 12 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Üsküdar-Eminönü seferini yapan Turyol'a bağlı ''Altınkaya-1'' adlı tekne, Haliç'e girdiği sırada dümeninin kilitlenmesi nedeniyle burun kısmından Galata Köprüsü'nün ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcularından bazılarının yaralandığı tekne, daha sonra kendi imkanlarıyla TURYOL'a ait Eminönü İskelesi'ne yanaştı. Yaralılar İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Diğer yolcular da tahliye edildi. Tekne daha sonra Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerince Karaköy'e çekildi. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Nedime Gelirgeçer'in (58) boynundan yaralandığı, baş dönmesi şikayeti nedeniyle bir süre müşahede altında tutulacağı bildirildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Senem Kaya'nın (30) 3 aylık hamile olduğu ve bebeğinin düşme riskine karşı 3 gün müşahede altında tutulacağı kaydedildi. Kazada dizinden ve elinden yaralanan İsmet Temetan (50) ile kolu ve omuzundan yaralanan Mevlüt Atmaca (31) ise aynı hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 1'i çocuk 8 kişinin ise, sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edilecekleri öğrenildi.  Senem Kaya, Üsküdar'dan eşiyle Eminönü'ne gitmek için tekneye bindiklerini, karşılıklı oturduklarını belirterek, Haliç'e girdikleri sırada teknenin köprünün ayağındaki beton bölüme çarptığını ifade etti. Kaya, kazanın etkisiyle eşine doğru savrulduğunu belirterek, karnının eşinin dizlerine çarptığını daha sonrada yere yuvarlandığını anlattı. Bebeğini kaybetmekten korktuğunu belirten Kaya, gözyaşlarına hakim olamadı. İsmet Temetan da, Haliç'e geldiklerinde teknenin Galata Köprüsü'nün sağ tarafındaki ayağının beton bölümüne çarptığını belirterek, ''Ön sırada oturuyordum. Bir anda kendimi çay ocağının yanında yerde buldum'' dedi.

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