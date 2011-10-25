-İstanbul'da TEB BNP Paribas WTA Championships heyecanı İSTANBUL (A.A) - 25.10.2011 - TEB BNP Paribas WTA Championships dünya kadınlar tenis şampiyonası, İstanbul'da başladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun açılış töreninde, Atatürk ve silah arkadaşları ile geçen haftaki hain terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlileri ve Van'daki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına saygı duruşunda bulunuldu. Törende daha sonra İstiklal Marşı okunurken, Tenis Federasyonu Başkanı Ayda Uluç ile WTA Başkanı Stacey Allaster de birer konuşma yaptı. Uluç, konuşmasına hain terör saldırılarında şehit olan güvenlik görevlileri ile Van'daki depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek başlarken, ''Ülkemizi yasa boğan Hakkari'deki hain saldırının ve Van'da yaşanan depremin acısını yüreklerimizde taşıdığımız ve üzüntü içerisinde olduğumuz bugünlerde şehitlerimizin ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz'' ifadelerini kullandı. Dünya kadın tenisinin en prestijli organizasyonlarından biri olan TEB BNP Paribas WTA Championships'in Türkiye'de yapılmasının heyecanını yaşadıklarını belirten Uluç, şunları söyledi: ''Dünyanın gözünü İstanbul'a çeviren bu eşsiz organizasyon, dünya kadın takviminin en önemli organizasyonudur. Yıl içerisinde teklerde en iyi puanı toplayan 8 tenisçi ile çiftlerde en iyi 4 takımın mücadelesi, bu turnuvada sizlere eşsiz bir tenis şöleni sunacak. Pazar günü kadar devam edecek bu maçları hepimiz soluksuz izleyeceğiz. Ben de bir kez daha mücadele edecek sporculara başarılar dilemek istiyorum.'' Tenis Federasyonu Başkanı Uluç, başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç olmak üzere turnuvanın Türkiye'de düzenlenmesinde destek ve emeği geçen herkese teşekkür etti. WTA Başkanı Stacey Allaster de organizasyonun 41. kez düzenlendiğini hatırlatarak, ''Bu turnuva ilk defa Türkiye'de ve muhteşem şehir İstanbul'da gerçekleştirilmektedir. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Suat Kılıç ile birlikte Türkiye'nin 2020 Olimpiyat Oyunları için neden en iyi aday olduğunu dünyaya göstermeye hazırız'' ifadelerini kullandı. Bütün oyuncular adına şehitlerin ve depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dileyen Allaster, ''Kalbimiz ve dualarımız hayatını kaybeden askerlerler ve siviller ile birliktedir'' dedi.