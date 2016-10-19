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İstanbul’da tasarım atölyesine silahlı saldırı!

Polis, kimliği belirlenen şahsı arıyor

19 Ekim 2016 02:08

İstanbul Sarıyer'de, bir grafik tasarım atölyesi çalışanlarına yapılan silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Kimliği belirlenen saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, Ferahevler Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde bulunun grafik tararım atölyesinde saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, cadde üzerindeki atölyeye geldi.

 İddialara göre, atölyenin sahibi Enes B.'nin aralarında husumet bulunan bir yakını olan saldırgan, çalışanlara ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Ömer A. Mustafa A. Yunus B. Enes B. bacaklarından vuruldu. Saldırgan, olayın ardından cadde üzerinde park ettiği otomobili ile kaçtı. Çevredeki Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. 

Polis atölye ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Mahalle sakinlerinden bir kişi, "Ben ambulans ve polis sirenlerini duydum. Birilerini vurdular diye bize söylendi. 4 kişiyi vurmuşlar” diye konuştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin atölye ve cadde üzerinde incelemelerde bulundu.

Polis saldırı ile ilgili soruşturma başlattı.

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