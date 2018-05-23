İstanbul'da tartıştığı kadını araçtan atan taksici tutuklandı

İstanbul Ümraniye'de bir kadını ayaklarından tutarak araçtan atan ve darp ettiği için gözaltına alınan taksi şoförü tutuklandı.

Başka suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen taksici Ş.G. bugün sabah yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.



Savcı tarafından "Basit yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderilen Ş.G. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Canan Ay, olayın yolda yürüdüğü için şoförün kendisine küfür etmesiyle başladığını iddia etmişti. Darp edildiğini de öne süren kadın, taksiyi durdurmaya çalıştığı sırada şoför tarafından araca zorla çekildiğini anlatmıştı.