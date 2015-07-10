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İstanbul'da tapu ve nüfus müdürlüklerine rüşvet operasyonu, 30 gözaltı

Gözaltına alınanlardan 15'inin memur olduğu öğrenildi

10 Temmuz 2015 12:25

İstanbul genelindeki bazı tapu ve nüfus müdürlüklerinden rüşvet karşılığı işlem yaptığı iddia edilen 15’i memur 30 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri İstanbul genelindeki bazı tapu ve nüfus müdürlüklerinden rüşvet karşılığı işlem yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 şüphelinin tapu ve nüfus dairelerinde çalışan memur olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolü için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

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