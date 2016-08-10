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İstanbul'da tamamı profesör ve doktor 63 Adli Tıp çalışanı için gözaltı kararı

Aynı soruşturma kapsamında daha önce de 7 kişi tutuklanmıştı

10 Ağustos 2016 19:57

İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda 'FETÖ/PDY' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tamamı profesör ve doktor olan 63 kişi için gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kurumda görevli tamamı profesör ve uzman doktorlardan oluşan 63 kişi için gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen bazı isimlerin, gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldükleri öğrenildi.

Bu kişilerin emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce de 18 kişi gözaltına alınmış, 7 kişi tutuklanmış, 11 kişi de serbest bırakılmıştı

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